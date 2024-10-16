بريطانيا تدرس فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مناقشة في البرلمان اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف ستارمر أنه يجري النظر في فرض عقوبات بسبب مواقف سموتريش وبن غفير إزاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "لقد أدلي سموتريش وبن غفير بتصريحات مثيرة للاشمئزاز."