أحمد سعد يعتذر عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية لهذا السبب

كشف الدكتور خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية، سبب اعتذار الفنان أحمد سعد عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية، الذى كان من المقرر إحياؤه االسبت المقبل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقال مدير مهرجان الموسيقى العربية، إن النجم أحمد سعد يعانى من ظروف صحية جعلته غير قادر على إحياء حفله بمهرجان الموسيقى العربية السبت المقبل.

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسقى العربية بدورته 32، يقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر الجاري ، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ولطفي بوشناق و تامر عاشور و لطيفة و ريهام عبد الحكيم و مروة ناجي و مي فاروق ولينا شاماميان ونداء شرارة و نادية مصطفى وأحمد سعد.