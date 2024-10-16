رسمياً.. توماس توخيل مدربًا لمنتخب إنجلترا

تولى الألمانى توماس توخيل الإدارة الفنية لمنتخب إنجلترا بداية من يناير 2025، خلفًا للمدرب المؤقت لى كارلسى.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، تعيين الألماني توماس توخيل مدربا لمنتخب الأسود الثلاثة براتب سنوى كبير.

وذكر الاتحاد ، أن توخيل سيتولى تدريب منتخب إنجلترا بداية من 1 يناير 2025.

كما كشف ، عن معاوني توخيل قائلاً: "سيعاون توخيل في مهمته الجديدة، المدرب الإنجليزي أنتوني باري".

وقال الاتحاد في بيانه، انه تم إبرام العقود مع المدرب الألماني منذ الأسبوع الماضي، حيث وقع على عقده يوم 8 أكتوبر الجاري.

وتم تأجيل الإعلان الرسمي لما بعد نهاية فترة التوقف الدولي، لعدم تشتيت انتباه اللاعبين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن توخيل سيتقاضى راتبا سنويا يصل إلى نحو 6 ملايين جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يستمر عمل توخيل مع الأسود الثلاثة حتى نهاية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم 2026.

