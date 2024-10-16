خلال لقائه النواب.. محافظ الدقهلية يكلف بتمهيد الطرق بالقري استعدادا لفصل الشتاء

التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، أعضاء البرلمان" النواب والشيوخ" بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقة بالمواطنين.



جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبد الحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة المهندسة ولاء حمزة وكيل إدارة الاتصال السياسي.



استمع "محافظ الدقهلية" لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية والمقدمة من خلال نواب البرلمان كل في نطاق دائرته التي يمثلها وايضا علي مستوي المحافظة .

وأكد "المحافظ "علي التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطن البسيط في كافة القطاعات الخدمية والتي شملت(المرور- المواصلات- الصحه - مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الكهرباء - الغاز - الري - الزراعة - التموين - الشباب والرياضة- النظافة- التربية والتعليم- تمهيد الطرق فيما بين القري استعدادا لفصل الشتاء لتيسير حركة المواطنين ) .

وقال أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون أقصى الجهود في كافة القطاعات ومن خلال تنسيق الوحدات المحلية من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن الدقهلاوي وبالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان بأعضائه من مجلسي النواب والشيوخ..

في ذات السياق تناول " المحافظ "مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين لتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتقديم الحلول الفورية للعديد من المشكلات الجماهيرية.