حادث أتوبيس الجلالة.. النيابة العامة: ثبوت إيجابية تحليل المخدرات للسائق

كشفت تحقيقات النيابة العامة ثبوت تعاطي سائق أتوبيس الجلالة، المتسبب بخطئه في وفاة 12 طالبًا وإصابة 29 آخرين لجوهر المورفين المخدر.

تحقيقات النيابة بشأن حادث أتوبيس الجلالة

حادث أتوبيس الجلالة

يأتي ذلك استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة، المعروفة باسم حادث أتوبيس الجلالة، والذي أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، فقد أمرت النيابة العامة بعرض سائق الحافلة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له؛ لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال وقوع الحادث، حيث ثبت بالتقرير الفني إيجابية العينة المأخوذة منه لجوهر المورفين المخدر، وجارٍ استكمال التحقيقات.