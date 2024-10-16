وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج في اجتماع مع قيادات الدعوة

استقبل الدكتور محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بمكتبه اليوم قيادات الدعوة بالمديرية.

جاء اللقاء في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العمل الدعوي عن قرب، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالعمل الدعوي، وتحديد الرؤية المستقبلية للمديرية في الارتقاء بكافة النواحي الدعوية والإدارية.

من أبرز القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع، تكليف الشيخ حنفي محمود دياب، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف بأسوان، بمنصب مدير شئون المساجد بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق التطوير المستمر في العمل الدعوي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع العاملين في هذا المجال.