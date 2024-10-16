ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقه بالمواطنين

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ الدقهلية بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة،وكلاء الوزرات رؤساء القطاعات مديري مديريات الخدمات  ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقه بالمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان (مجلسي النواب و الشيوخ) لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبدالحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظه والمهندسه ولاء حمزه وكيل ادارة الاتصال السياسي.
فيما استمع "محافظ الدقهلية" لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية والمقدمة من خلال نواب البرلمان كل في نطاق دائرته التي يمثلها وايضا علي مستوي المحافظة .

وفي هذا الصدد أكد "المحافظ "علي التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطن البسيط في كافة القطاعات الخدمية والتي شملت(المرور-المواصلات- الصحه - مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الكهرباء - الغاز - الري - الزراعه - التموين - الشباب والرياضة- النظافة- التربية والتعليم-تمهيد الطرق فيما بين القري استعدادا لفصل الشتاء لتيسير حركة المواطنين ) .

وأشار اللواء "مرزوق " إلى أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون اقصي الجهود في كافة القطاعات ومن خلال تنسيق الوحدات المحلية من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن الدقهلاوي وبالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان بأعضائه من مجلسي النواب والشيوخ.
وفي ذات السياق تناول " المحافظ "مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقه بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين لتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتقديم الحلول الفورية للعديد من المشكلات الجماهيرية.

IMG-20241016-WA0170
IMG-20241016-WA0170
IMG-20241016-WA0174
IMG-20241016-WA0174
IMG-20241016-WA0155
IMG-20241016-WA0155
IMG-20241016-WA0178
IMG-20241016-WA0178
IMG-20241016-WA0139
IMG-20241016-WA0139
IMG-20241016-WA0182
IMG-20241016-WA0182
IMG-20241016-WA0143
IMG-20241016-WA0143
IMG-20241016-WA0146
IMG-20241016-WA0146
IMG-20241016-WA0181
IMG-20241016-WA0181
IMG-20241016-WA0150
IMG-20241016-WA0150
IMG-20241016-WA0185
IMG-20241016-WA0185
IMG-20241016-WA0154
IMG-20241016-WA0154
IMG-20241016-WA0162
IMG-20241016-WA0162
IMG-20241016-WA0166
IMG-20241016-WA0166
IMG-20241016-WA0168
IMG-20241016-WA0168
IMG-20241016-WA0158
IMG-20241016-WA0158
IMG-20241016-WA0138
IMG-20241016-WA0138
IMG-20241016-WA0173
IMG-20241016-WA0173
IMG-20241016-WA0142
IMG-20241016-WA0142
IMG-20241016-WA0177
IMG-20241016-WA0177
IMG-20241016-WA0153
IMG-20241016-WA0153
IMG-20241016-WA0180
IMG-20241016-WA0180
IMG-20241016-WA0184
IMG-20241016-WA0184
IMG-20241016-WA0160
IMG-20241016-WA0160
IMG-20241016-WA0164
IMG-20241016-WA0164
IMG-20241016-WA0137
IMG-20241016-WA0137
IMG-20241016-WA0141
IMG-20241016-WA0141
IMG-20241016-WA0145
IMG-20241016-WA0145
IMG-20241016-WA0171
IMG-20241016-WA0171
IMG-20241016-WA0149
IMG-20241016-WA0149
IMG-20241016-WA0175
IMG-20241016-WA0175
IMG-20241016-WA0152
IMG-20241016-WA0152
IMG-20241016-WA0159
IMG-20241016-WA0159
IMG-20241016-WA0163
IMG-20241016-WA0163
IMG-20241016-WA0167
IMG-20241016-WA0167
IMG-20241016-WA0157
IMG-20241016-WA0157
IMG-20241016-WA0156
IMG-20241016-WA0156
IMG-20241016-WA0172
IMG-20241016-WA0172
IMG-20241016-WA0140
IMG-20241016-WA0140
IMG-20241016-WA0176
IMG-20241016-WA0176
IMG-20241016-WA0144
IMG-20241016-WA0144
IMG-20241016-WA0179
IMG-20241016-WA0179
IMG-20241016-WA0148
IMG-20241016-WA0148
IMG-20241016-WA0183
IMG-20241016-WA0183
IMG-20241016-WA0186
IMG-20241016-WA0186
IMG-20241016-WA0147
IMG-20241016-WA0147
IMG-20241016-WA0161
IMG-20241016-WA0161
IMG-20241016-WA0151
IMG-20241016-WA0151
IMG-20241016-WA0165
IMG-20241016-WA0165
IMG-20241016-WA0169
IMG-20241016-WA0169
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية