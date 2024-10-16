محافظ الدقهلية يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة،وكلاء الوزرات رؤساء القطاعات مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقه بالمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان (مجلسي النواب و الشيوخ) لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبدالحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظه والمهندسه ولاء حمزه وكيل ادارة الاتصال السياسي.

فيما استمع "محافظ الدقهلية" لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية والمقدمة من خلال نواب البرلمان كل في نطاق دائرته التي يمثلها وايضا علي مستوي المحافظة .

وفي هذا الصدد أكد "المحافظ "علي التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطن البسيط في كافة القطاعات الخدمية والتي شملت(المرور-المواصلات- الصحه - مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الكهرباء - الغاز - الري - الزراعه - التموين - الشباب والرياضة- النظافة- التربية والتعليم-تمهيد الطرق فيما بين القري استعدادا لفصل الشتاء لتيسير حركة المواطنين ) .

وأشار اللواء "مرزوق " إلى أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون اقصي الجهود في كافة القطاعات ومن خلال تنسيق الوحدات المحلية من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن الدقهلاوي وبالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان بأعضائه من مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ذات السياق تناول " المحافظ "مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقه بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين لتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتقديم الحلول الفورية للعديد من المشكلات الجماهيرية.

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