ماس كهربائي وراء حريق ورشة ببولاق الدكرور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة قبل قليل على حريق نشب داخل ورشة أسفل عقار بشارع العشرين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل ورشة بشارع العشرين بدائرة القسم، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بعمل التحريات تبين أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.