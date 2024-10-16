“مشهور والعطار” يتفقدان ملعب كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية

تفقد اللواء محمد حلمي مشهور عضور مجلس إدارة الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الملعب المقرر استضافته منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية والتي تقام بالغردقة في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

التقى مشهور والعطار بمسئولي الشركة المتحدة للوقوف على آخر المستجدات، وترتيب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة، كما تفقد الملعب الفرعي المخصص لتدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بدءا من اليوم الأربعاء ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري بالغردقة.



وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على متابعة تدريبات المنتخب لدعم اللاعبين والجهاز الفني ونقل لهم مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل خلال البطولة.

يضم الجهاز الفني المعاون كلاً من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي. عباس حسانين المدلك، وائل طلال المنسق الإعلامي، مؤمن نبوى المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.

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