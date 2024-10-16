تفاصيل حفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة بمهرجان الموسيقى العربية

كشفت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر حفل اليوم الأربعاء، المقرر إحياءه من كلٍ من المؤلفين الموسيقيين خالد حماد وعمرو إسماعيل وممدوح سيف والفنانة اللبنانية عبير نعمة والتى تقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 32 على مسرح النافورة الساعه 8 مساء تحت قيادة المايسترو أحمد عويضة.

وأعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة ، تضامنها مع وطنها الحبيب لبنان الذى يتعرض للقصف من جيش الاحتلال الاسرائيلى، من خلال الأغاني التي ستشدو بها في سماء الأوبرا المصرية مساء اليوم، مؤكدة انها تخصص عائدات حفلها لـ لبنان.

النجمة اللبنانية عبير نعمة، فنانة استثنائية في العالم العربي والغربي، وذلك لطلاقتها في الغناء بأكثر من 27 لغة تشمل هذه اللغات كلٍ من العربية، الإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية، الإسبانية، الأرمنية، والآرامية، إضافةً إلى إتقانها للغناء بالأذربيجانية، الهندية، الصينية، والأمازيغية.