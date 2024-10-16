ربط محطة ابيدوس للطاقة الشمسية على الشبكة القومية للكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده ان الدولة تولى اهتماما كبيرا للطاقات المتجددة للحد من الاعتماد على الوقود البترولى وتلبية متطلبات الشبكة القومية للكهرباء وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات

وقالت الوزارة ان استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والاهتمام بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

واضافت : انتهى قطاع الكهرباء من وضع الخلية الاخيرة بمحطة ابيدوس للطاقة الشمسية من أصل مليون و22 الف و896 خلية، تم إنجاز ذلك بأيد مصرية ، وتبلغ طاقة المحطة 560 ميجاوات وسيتم ربطها بالشبكة القومية خلال ايام لتصبح اضافة جديدة لمشروعات الطاقة النظيفة المصرية وتضم محولين الأكبر من نوعهما في إفريقيا والشرق الأوسط، ومعدات مكافحة الحرائق و الاعتماد على أنظمة تشغيل فريدة من نوعها، وبها بطاريات تخزين قدرة ٣٠٠ ميجاوات/ساعة، و تعد الأولى من نوعها في مصر.



واكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى التعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وايما باور في عدد من المشروعات المتمثلة في مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان قدرة 500 م.و. والمقرر الانتهاء منه هذا العام، ومحطة أموتوب لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 500 م.و. براس غارب ومقرر الانتهاء منها قبل صيف 2025 والهيدروجين الأخضر 2500 م.و.

كان قد قام وفد المراجعة الدورية لهيئات التمويل الدولية، بزيارة لموقع المحطة باسوان والتي تأتي قبيل التشغيل التجاري لها وهى المراجعة الأخيرة حيث تاكد الوفد من حفاظ فريق عمل المشروع على المعايير العالية التي يطبقها منذ انطلاق الاعمال وشارك أعضاء الوفد ومسؤولي الشركة المنفذة وهى إيميا باورالاماراتية وأبيدوس والمهندسين والعمال في وضع آخر خمس خلايا شمسية .



وقال سمير ناصف المدير التنفيذي لشركة أبيدوس للطاقة الشمسية أن وصول المشروع لهذه المرحلة يبعث على الشعور بالارتياح بعد شهور من الجهد والعمل والتحديات، مشيرا إلى أن جهود كل العاملين في المشروع كانت السبب في تجاوز هذه التحديات والوصول لهذه المرحلة.

وأكد أن المشروع نجح في التواصل مع المجتمع المحلي، والتفاعل مع أفراد المجتمع وأصبح المجتمع المحلي داعما للمشروع وجزءا منه، مضيفا أن الأكثر اهمية من إنجاز المشروع هو ما يبقى للمجتمع المحلي والأجيال المقبلة، وهو ما يتحقق من خلال المعهد الأزهري للفتيات الذي ساهمت إيميا في بنائه ليخدم أكثر من ألف فتاة في قرية فارس.

ولفت الى الانعكاسات السلبية للاضطرابات بالبحر الأحمر والتي أثرت على وصول المعدات

وقال كارونا كومار كبير مسؤولي التشغيل والصيانة ان المحطة أحد أكبر المشروعات وان المرحلة المقبلة للمشروع التمكين من إدارة وتشغيل وصيانة محطة أبيدوس دون مشكلات مشيدا بقدرات المهندسين المصريين وخبراتهم الكبيرة وقدرتهم على إدارة وتنفيذ مشروعات بحجم أبيدوس

و أشار المهندس إسلام الجندي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة إلى أن المشروع يحتفل كذلك بأربعة ملايين ونصف المليون ساعة عمل آمنة، موضحا أن ذلك تحقق من خلال الجهد الكبير لأكثر من ١٥٠ مسؤول سلامة وصحة مهنية عملوا على مدار الساعة طوال فترة تنفيذ المشروع و أن إدارة المشروع كانت حريصة منذ بدء الأعمال على تقليل الأثر البيئي، حيث تم تخصيص مساحة ٤ كيلومترات مربعة من أجل إعادة تدوير المخلفات الخاصة بالمشروع، والتي وصلت إلى ١٨٠٠ طن، حيث جري طوال فتره المشروع فصل المخلفات وارسالها لمنطقه اعاده التدوير لزياده فعاليه إداره المخلفات ونقلها والاستفاده منها.



وقال كبير مهندسي الكهرباء لأبيدوس للطاقة الشمسية المهندس محمد سليمان إن تركيب الخلية الأخيرة في مشروع أبيدوس يمثل تكليلا لجهود كبيرة بذلها فريق أبيدوس ورغم التحديات الكبيرة وجدول الأعمال الضيق حيث استطاع فريق أبيدوس تجهيز المحطة الفرعية ووضع كل المعدات فيها واختبارها، خلال شهرين، والمحطة تحتوى على معدات تستخدم للمرة الأولى في مصر.

واكد أن فريق العمل يتطلع إلى الخطوة المقبلة والمتمثل في إضافة بطاريات تخزين قدرة ٣٠٠ ميجاوات/ساعة، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر .

وفيما يتعلق بالاختبارات مع الشركه المصريه لنقل الكهرباء اوضح انه علي مدار الفتره الماضيه تم التنسيق والتعاون مع الشركه المصريه لنقل الكهرباء لاجراء الاختبارات تمهيدا لربط قدره المحطه علي الشبكه القومية.

، قال المهندس شهدي أيوب المشرف على الأعمال الكهربية في المشروع إن الفريق تمكن من تركيب ٨٥ بالمائة من الروبوتات الخاصة بالتنظيف الجاف للخلايا و١٠٠ بالمائة من كابلات التيار المباشر واختباراتها، ومن المتوقع انتهاء اختبارات ربط قدرة المحطة على الشبكة خلال أيام.