نائب محافظ الدقهلية يشهد احتفالية القومي للمرأة بانتصارات أكتوبر

شهد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ الدقهلية، نائباً عن اللواء طارق مرزوق محافظ الأقليم الاحتفالية المشتركة للمجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفاعليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان من داخل مدرسة المنصورة الرسمية المتميزة 2 للغات بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني والدكتور أحمد يحي مدير عام ادارة غرب المنصورة ولفيف من قيادات التربية والتعليم و عضوات المجلس القومي للمرأة، الدكتورة اماني غبور والدكتورة سلوي زيدوا الدكتورة داليا الاتربي و جيهان حافظ.



وفي بداية اللقاء أكد "نائب المحافظ"، أن ذكرى الانتصارات المجيدة ترسخ فى اذهان الاجيال المتعاقبة ذكرى عزيزة غالية في نفوس المصريين جميعاً، حيث كانت هذه الانتصارات قد سطرت

بحروف من نور في سجلات تاريخنا العريق وهي تعبير صادق عن الصمود والشجاعة والصبر والتحمل والفداء لرجال العسكرية المصرية تظل ذكرى ماثلة في الأذهان على مر العصور.



ووجه "العدل"الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة ولمديرية التربية والتعليم علي المشاركه الفعالة بإقامة هذه الاحتفالية بذكري نصر اكتوبر .

وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة ومن خلال أنشطته المتنوعة وبالتعاون مع التربية والتعليم لهما دورهما الفعال في تنفيذ فاعليات مبادرة" بداية "للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال برامج التوعية بالمدارس بالقضايا المتنوعه والمساهمة في الانشطة المختلفة، التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية بداية جديده لبناء الانسان بهدف تحقيق التقدم والازدهار لوطننا العزيز وخلال تضافر جهود الجميع.

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