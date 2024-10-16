ألمانيا تطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، بياناً نفت فيه بشكل قاطع الإدعاءات التي تشير إلى دعم ألمانيا للهجمات على المدنيين في غزة، مؤكدة أن هذه الإدعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح" البيان" أن موقف ألمانيا ثابت ويتماشى مع القانون الدولي،، الذي ينص على حماية البنية التحتية المدنية، مؤكداً أن هذه الحماية لا تسقط إلا في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية.

ودعت الخارجية الألمانية، إسرائيل إلى الالتزام بتلك القواعد القانونية في كافة الحالات، مشددة على ضرورة تقديم الأدلة في هذا الشأن، كما طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.