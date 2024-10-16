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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في بني مزار بالمنيا

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 افتتحت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين ونواب وسكرتير المركز و أحمد سليمان مدير إدارة التموين ببني مزار منفذ حي شمال المدينة، والذي يقدم السلع بأسعار مخفضة ، لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم، حيث يتوافر بالمنفذ السلع الأساسية والخضراوات.

يذكر أن مبادرة "بداية"، مبادرة رئاسية لبناء وتطوير الإنسان في مختلف المجالات كالصحة والتعليم، والعمل من خلال تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التنموية التي تهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية، وتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في وقت قصير.

أخبار محافظة المنيا اكرام محمود رئيس المركز