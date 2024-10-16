روجر ووترز يُدين أحداث غزة: إسرائيل دولة إبادة مقززة

أدان روجر ووترز، الموسيقي الإنجليزي والمؤسس المشارك لفرقة الروك الشهيرة بينك فلويد، Pink Floyd، ما يحدث في قطاع غزة من قبل العدوان الأسرائيلي، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع الصور “إنستجرام”، والذي علق عليه قائلاً:" أنت لست وحدك".

ونشر “ووترز" الفيديو، قائلًا:" شاهدت فيديو للشاب وهو يحترق داخل خيمة، خارج مستشفى الأقصى في شمال غزة، إسرائيل دولة إبادة مقززة، أكثر مما يمكن تصوره، لو أنك لاعب كرة قدم وتلعب في دورى الأمم الأوروبية، ودخلت إلى الملعب برفقة أي شخص من إسرائيل بما في ذلك فريقها الوطني بأكمله، فأنت شريك في قتل هذا الشاب الذي احترق داخل خيمته، خارج مستشفى الأقصى في شمال غزة".

وتابع:" أحلم بمستقبل يتمتع فيه جميع إخوانى وأخواتس في كل أنحاء العالم بداية من فلسطين بحقوق إنسانية متساوية، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم، أحلم بالسلام في الشرق الأوسط، أحلم بدولة ديمقراطية واحدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وجميع من فيها أحرار ولهم حقوق متساوية، هذا هو المستقبل الوحيد الممكن للبشرية، لا مزيد من الشبان المحترقين خارج المستشفيات، سنتخلص من العنف وكامالا وترامب وستارمر، ونستبلدهم برجال ونساء عقلاء إلى أن تفيض أروقة السلطة بالحب والاهتمام، لكل أخواننا وأخواتنا".