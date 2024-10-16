حيثيات الإعدام لمتهم قتل 3 مصريين في قطر أحسنوا إليه وقابلهم بالغدر

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإعدام المتهم بقتل 3 مصريين في قطر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الواقعة تتحصل في أنه لدى وصول المتهم للمطار بدولة قطر وحال قيامه بإنهاء إجراءات الوصول، التقى والمجني عليه الاول القادم معه على ذات الرحلة وتجاذبا أطراف الحديث وعلم المجني عليه من خلال الظروف التي يمر بها المتهم فاصطحبه معه، حيث تقابلا بشقيقه المجني عليه عبدالسلام محروس والذي كان في انتظاره خارج المطار.

وقام الشقيقان المجني عليهما باصطحاب المتهم إلى مسكنهما وظل المتهم متواجدا برفقتهما والمجني عليه منذ وصوله إلى قطر وحتى مغادرته لها، وخلال هذه الفترة شاركهم في مسكنهم وفراشهم وقدموا له كل ما يعينه على الحياة وسبلها من مأكل ومشرب بدون مقابل رأفة منهم بظروفه وإحسانا إليه ونظرا لعدم إيجاد فرصة عمل للمتهم في دولة قطر واستمرارا لإحسان المجني عليهم في فعل الخير وإسداء المعروف قاموا بحجز تذكرة طيران له للعودة للبلاد وتحدد موعد السفر يوم 15 أبريل 2023.

اتفق المجني عليه معه قبل مغادرته المسكن لارتباطه بظروف عمله بالحضور إليه لتوصيله إلى المطار، بينما ظل المتهم متواجدا مع المجني عليهما الثاني والثالث، بمسكنهما في اليوم المحدد لسفره، وبرغم ما قدمه المجني عليهما من إحسان فلم يشفع لهم ذلك وقابله بكل خسة ودناءة وخيانة فسولت له نفسه ووسوس له الشيطان وزين له الحرام، وفي نفس اليوم حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت قطر انتهز فرصة استغراق المجني عليهما في النوم وقام بالعبث بمحتويات الغرفة بحثا عن ضالته، وآنذاك استيقظ المجني عليه علي شعبان وصاح مناديا على المجني عليه الثاني فطلب منه الأخير الخروج من المسكن وخوفا من افتضاح أمره استل سكينا وقام بطعن المجني عليه جمعة محروس الذي فشل في مقاومته ثم توجه للمجني عليه علي شعبان وقام بطعنه بذات السكين وقام بتوجيه عدة طعنات نافذة للمجني عليهم.