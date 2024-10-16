«امسكوا كويس علشان هنقلب الباص».. مفاجأة في حادث أتوبيس الجلالة

تصدرت كارثة أتوبيس الجلالة مُحركات البحث؛ بعد انقلاب أتوبيس 3 مرات بطلاب جامعة الجلالة مما أسفر عن وفاة 12 طالبًا وإصابة 29 آخرين.



فاجعة أتوبيس الجلالة التي أودت بحياة الشباب جعلت التساؤل الأبرزعلى الساحة ما هو السبب الحقيقي وراء الحادث؟

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس سائق الاتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات.. على ان يراعي التجديد في الميعاد القانوني؛ وأمرت بـعرض السائق على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات، لمعرفة هل يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

يأتي ذلك إلى جانب تسليم جثث الضحايا لذويهم بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية. وجاء الحادث في اليوم التالي لحادث تصادم قطاري المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية مما أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.





امسكوا كويس علشان هنقلب الباص

حادثة الجلالة المفجعة دفعت شهود العيان للإدلاء بالشهادة وكشف كواليس الواقعة؛ شقيق الطالبة دينا المصابة في حادث الجلالة كشف مفاجأة مدوية عبر منشور على مواقع التواصل الإجتماعي قال خلاله: الحمد لله بعد أكتر من 22 ساعة رجعنا البيت ودينا أختي بخير نحمد ربنا وعلشان أبرئ ذمتي من ربنا فيه ناس بيحاولوا يشيّلوا السواق الموضوع".

وأضاف: “أختي قالت إن السواق كان طبيعي ومكنش ماشي بالسرعة الجنونية وهم في الطريق شموا ريحة شياط في الباص؛ ولما حاولوا يقولوا للسواق.. السواق كان بينكر علشان ميسببش حالة ذعر بينهم؛ والسواق حاول يدوس فرامل علشان يعرف يدخل الملف الفرامل فصلت منه”.

وأوضح أن السائق: كان قدامه حل من اتنين إما مش هيعرف ياخد الملف بسرعة دي ويقع من على الجبل.. وإنه يقلب الأتوبيس على الجنب التاني علشان ميقعوش وده اللي حصل"؛ مؤكدًا أن “السواق نده على كل اللي في الباص وقالهم امسكوا كويس علشان هنقلب الباص”.



في السياق ذاته، أصدرت جامعة الجلالة صباح اليوم بيانًا تضمن 7 إجراءات بعد حادث أتوبيس الطلاب وهم: