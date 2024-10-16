حماة الوطن بسوهاج يدشن 7 وحدات حزبية جديدة لخدمة المواطنين

دشن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برعاية الدكتور مختار همام الأمين العام لحزب حماة الوطن بسوهاج 7 وحدات حزبية جديدة بمراكز سوهاج و البلينا و أخميم وتم تعيين اول سيدة وهي فرياله علي محمد حسانين لشغل منصب أمين وحدة حزبية بالصعيد بالوحدة الحزبية لعرب الاطاولة بمركز أخميم .



و قال الدكتور مختار همام أن قرار تعيين سيدة لامانة وحدة حزبية يأتي ايمانا بدور المرأة في المجتمع و اشراكها في الحياة السياسية بشكل أكبر و يتماشي مع توجهات الدولة في دعم ومساندة المرأة المصرية التي تمثل نصف المجتمع .



و أكد أهمية تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ واتساقاً مع رؤية مصر 2030 .



يأتى ذلك ضمن السياسة العامة للحزب برئاسة الفريق جلال الهريدى واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب والدكتور أحمد العطيفى الأمين العام المساعد للحزب وأمين التنظيم

وأوضح د. مختار همام أن التوسع في تدشين الوحدات الحزبية بمختلف ارجاء محافظة سوهاج يهدف الى توسيع دائرة الانتشار و التواصل المباشر بين الحزب والمواطنين لتقديم الخدمات الحزبية لهم و الاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم بهدف توسيع قاعدة العمل السياسي والحزبي أيضا .



شملت الوحدات الحزبية الجديدة كل من وحدة الصلعا مركز سوهاج امين الوحدة ناصر جلال هاشم عبده و وحدة بندار الكرمانية – مركز سوهاج

وحدة بندار الكرمانية أمين الوحدة رجب السمنودي عبد القادر اسماعيل و وحدة بلصفورة – مركز سوهاج امين الوحدة محمود رزق راشد عبد الكريم و وحدة أولاد شلول – بندار الكرمانية أمين الوحدة ممدوح قدري محمود السيد و وحدة بني حلوة – قرية برديس بمركز البلينا أمين الوحدة محمد احمد عبد اللاه حسن و و حدة برديس الحزبية – مركز البلينا أمين الوحدة ثروت عبد الحميد مرسي عبد العزيز و وحدة عرب الأطاولة الحزبية بمركز أخميم و تم تعيين فرياله علي محمد حسانين أمينًا للوحدة