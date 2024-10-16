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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

4 وديات للفريق الأول لطائرة المنيا استعدادًا للموسم الجديد

4 وديات للفريق الأول
4 وديات للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا
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يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا 4 وديات خلال معسكره بالقاهرة استعدادا للموسم الرياضي الجديد، الذى من المقرر انطلاقه في أول نوفمبر القادم بمواجهة مركز شباب الخارجة.

أكد كابتن إبراهيم عبد الحكم المدير الفني للفريق، أن الفريق خاض معسكر تدريبي فور تكوين الفريق الذي حرص خلاله على دمج بعض العناصر الشبابية مع عناصر أخري لديها خبرة؛ لتكوين فريق قوي يمثل نادي المنيا خلال الموسم.

وأوضح عبد الحكم أن الفريق سيخوض أولى المباريات الودية، اليوم الاربعاء، بلقاء الإعلاميين، و تليه مباراة ثانية غداً امام فريق نادي النصر، على أن يخوض ثالث المباريات الجمعة المقبلة أمام المقاولين، وتختتم المواجهات بمباراة أكتوبر ، السبت المقبل.

جدير بالذكر، أن فريق المنيا يخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الرابعة "وجه قبلي"، والتي تضم فريق( بني سويف، وقارون، و المنيا، ومركز شباب الخارجية، وسكر دشنا).

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