احتفالية جائزة حلمي شعراوي 2024: إسهامات بحثية في الهيمنة المائية

أعلنت لجنة فحص الأعمال المقدمة لنيل جائزة حلمي شعرواي للدراسات الأفريقية فوز الباحثة نورهان كمال وذلك عن بحثها المنشور بعنوان: "الهيمنة المائية وتقاسم المنافع في الأنهار الدولية: دراسة مقارنة لأنماط التفاعلات الهيدروبوليتيكية في نهرى أورانج وأومو".

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية غدًا، الخميس ١٧ اكتوبر الجاري، بمكتبة مصر العامة، وستتضمن الاحتفالية عرضًا للرسالة من جانب الباحثة ويناقشها الأساتذة: سعادة السفير سمير حسنى، أمين لجنة الجائزة، والدكتور عباس شراقي، أستاذ علوم الجيولوجيا والموارد المائية - كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، والدكتورة أماني الطويل، مستشارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والباحث خليل منون مقرر اللجنة والباحث في الشؤون الأفريقية، وتُسلم الأستاذة توحيدة توفيق شهادة الجائزة للباحثة في ختام الاحتفالية.

وفي سياق متصل صرح أمين لجنة الجائزة السفير سمير حسنى أن الجائزة سوف تُسلم الباحثة قيمة الجائزة وشهادة تقدير باحتفالية عامة، كما هو مُعلن.

يذكر أن الراحل حلمي شعراوي، بدأ مسيرته البحثية والمهنية في الجمعية الأفريقية بالزمالك، كما عمل في مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للشئون الأفريقية في رفقة محمد فائق، وتوفي في 2023، بعدما أثري مكتبة الدراسات الأفريقية بالعديد من المؤلفات الهامة منها الثقافة والمثقفون والحرف العجمي في المخطوطات الأفريقية فضلا عن مذاكرته الشخصية التي ظهرت في جزئين.



وقد دشن جائزة سنوية قدرها 10.000 آلاف جنية بإسمه، وهى واحدة من أهم الجوائز المعنية بالدراسات والأبحاث داخل قارتنا الأفريقية، وتمنح لأفضل الأبحاث العلمية في الدراسات الإفريقية، ويشترط لتقديم الجائزة اعدادها للنشر والطباعة، وتقديمها فى احتفال خاص عند صدور الكتاب وتسليم شهادة التقدير ومبلغ رمزي للباحث/ ة.



جدير بالذكر أن تقليد منح "جائزة حلمي شعراوي" قد بدأ من العام 2010 لأفضل البحوث والدراسات الإفريقية، وقد تم وفق تقليد الجائزة نشر الأعمال العشر السابقة الحاصلة على الجائزة وهي:



1. عام 2010 د./ باسم رزق- وبحثة منشور "بعنوان أفريقيا والغرب".



2. عام 2011 طه طنطاوي- وبحثه منشور بعنوان "فرانز فانون والثورة الجزائرية".



3. عام 2012 هبة البشبيشي- وبحثها منشور بعنوان "أفريقيا فى الفكر السياسى والصهيونى".



4. عام 2013 د./ علياء الحسين- وبحثها منشور بعنوان "الدينكاويين فى القاهرة والخرطوم".



5. عام 2014 د./ غادة أنيس أحمد البياع- وبحثها منشور بعنوان "الصدمات الاقتصادية العالمية وأثرها على اقتصادات الدول الإفريقية".



6. عام 2015 سعيدة محمد عمر- وبحثها منشور بعنوان "إشكالية التحول الديموقراطي في أفريقيا: دراسة حالة جمهورية جيبوتي".



7. عام 2016 د. ولاء صابر البوصاتي- وبحثها منشور بعنوان "أفارقة وعرب في ثورة زنجبار 1964".



8. عام 2017 د/ رشا سعيد أبوشقرة- وبحثها منشور بعنوان "الخطاب السياسي لشباب الربيع العربي: دراسة انثروبولوجية ميدانية لشباب مصر وتونس".



9. عام 2018 د./ عبده باه – وبحثه منشور بعنوان "التكامل الإقليمي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".



10. عام 2019 محمد حجاج- وبحثه منشور بعنوان "إشكاليات الحكم المحلي في أفريقيا: إثيوبيا ونيجيريا دراسة مقارنة".



11. عام 2020 د. عبير الفقي- وبحثها منشور بعنوان " إصلاح الخدمة العامة في إفريقيا: دراسة حالة دولتي كينيا وبتسوانا‏ "



12. عام 2021 د. عبير ربيع، وبحثها منشور بعنوان " هل هو نيل واحد: المشاركة المجتمعية والسياسات المائية في حوض النيل الشرقي، دراسة حالة مصر والسودان.



13. عام 2022 نسرين الصباحي- وبحثها منشور بعنوان " التغير المناخي وأثره على الصراعات في شرق أفريقيا" دار العربي.

14. عام 2023، د. أحمد عبد العزيز علي عبد العزيز وبحثه بعنوان: "السياسات الاقتصادية والاستدامة السلطوية دراسة حالة السودان في الفترة من 1989 – 2019"، دار نشر العربي.