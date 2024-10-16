حماة الوطن بالخارج يحتفل مع سفارة مصر بإيطاليا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

شارك وفد من حزب حماه الوطن لشؤون المصريين بالخارج في الاحتفالية التي إقامتها السفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية (روما)

برئاسة السفير بسام راضى سفير مصر فى ايطاليا و اللواء أركان حرب ياسر محجوب وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالسفارة بمناسبة مرور (51) عاماً على إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



أعرب المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج عن سعادتة لحضور احتفال السفارة المصرية في روما بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة هذة الحرب التي كانت ملحمه سطر فيها الجيش المصري أعظم انتصاراتة لاسترداد أرض سيناءالطاهرة.



وأكد زياد اننا نستلهم هذة الذكرى لبث روح الأمل والإصرار في قلوب المصريين لتصبح مصدرًا للطاقة والتحدي في مواجهة مختلف الصعاب وتحقيق الإنجازات.



ووجه خالص التحية لشهدائنا الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم ولجهودهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري.



من جانبه قال اللواء أركان حرب ياسر محجوب الملحق العسكري بالعاصمة الإيطالية روما إن حرب أكتوبر المجيدة سطر فيها رجال القوات المُسلحة المصرية ملحمة من البطولة والفداء ظلت وستظل ذكرى خالدة فى تاريخ أمتنا العريقة ومجداً يتباهى به كل مصرى عربى.



وقال محجوب بينما نتحدث عن قيمة الإنتصار علينا أن لا ننسي تضحيات المصريين وهم يًقاتلون الإرهاب نيابة عن العالم بطولات جديدة أعقبت جيل أكتوبر محاربة الإرهاب واقتلاعة من جذوره مع مراعاة في نفس الوقت حقوق الإنسان والمحافظة على أرواح المدنيين وحماية الأطفال والنساء من الخسة بشرف العسكرية المصرية التى هى تاج

على رأس كل مصرى.



وأشار الى انه بينما نتناول قيم الحرب والسلام علي هامش الإحتفال بذكرى الإنتصار فقد حملت مصر على عاتقها إيجاد حل للقضية الفلسطينية فى إطارحل الدولتين ،ورفضت تفريغ القضية والتهجير القسرى للفلسطنيين من أراضيهم حاسمة أمرها وعاقدة العزم نحو حماية سيادتها وترابها الوطنى، مؤكدا أن مصر تمتلك من الرشادة ما يُمكنها من إستخدام قوتها فى نصرة الحق والعدل لا تعتدى ولا تغدر تدعم أشقائها وتقف إلى جوار أصدقائها مهما كانت المصاعب والتحديات.



ووجه محجوب الشكر لكل من شارك في احتفالات السفارة المصرية بإيطاليا في الذكرى ال51 على انتصارات حرب السادس من أكتوبر من قيادات وزارة الدفاع والخارجية الإيطالية فضلاً عن السفراء العرب والأجانب وبعض نواب البرلمان والمؤسسات الإيطالية الحكومية والمدنية وبمشاركة الرموز الوطنية من الأزهر الشريف والطوائف المسيحية بإيطاليا و الملحقين العسكريين المعتمدين لدى دولة إيطاليا بالإضافة إلى القيادات وروموز الجالية المصرية فى إيطاليا داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.