الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: تحسين معدلات التحصيل وخفض المتأخرات لـ177,8 مليون جنيه

نجحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في تحقيق مستهدفات موازنة العام المالي 2023/2024 أثناء عرض القوائم الختامية للعام المالي 2023/2024 بإجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 16/10/2024 برئاسه المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء .

وقال المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أثناء العرض بلغ إجمالي الإستثمارات المنفذة خلال العام المالي الحالي لتطوير مكونات الشبكة (871,749) مليون جنيه وذلك لتحقيق إستقرار التغذية وقامت الشركة بتنفيذ الخطة الإستثمارية بالجودة والكمية المطلوبة حيث تم تنفيذ الآتي :

• عدد 3 موزع .

• شبكة كابلات جهد متوسط بطول 70 كم .

• كابلات جهد منخفض أرضية بطول 23 كم .

• شبكة كابلات هوائية معزولة مطورة بطول 98 كم .

• عدد 72 محول .

واضاف : تم تركيب عدادات مسبقة الدفع خلال العام المالي 2024/2023 بعدد (108414) عداد , وكذلك تم التعاقد على تركيب عدادات ذكية فى جميع خلايا خروج المحطات والموزعات وكبار المشتركين علي الجهد المتوسط , وتم التعاقد على تركيب (300) ألف عداد ذكي ضمن مشروع تطوير مركز تحكم غرب .

واكد المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة أنه تم الإنتهاء من تطوير وتشغيل مركز تحكم شرق وأنه جاري دمج بعض الموزعات ومحطات المحولات التابعة لمركز تحكم وسط وربطها مع مركز تحكم شرق

وقال : يجري العمل على تطوير مركز تحكم غرب والتحكم الإشرافي وإنشاء مركز جديد لقراءة والتحكم في العدادات الذكية ببرج العرب .

واوضح أنه تماشياً مع خطة الدولة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتـاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تم تركيب عدد (2) محطة فوتوفلطية أعلى أسطح مباني الشركة بقدرة إجمالية (20,44) ك.وات وتم التعاقد مع (19) مشترك من مالكى المحطات الفوتوفلطية بقدرة إجمالية (1637,86) ك.وات ، وزيادة قدرة عدد (2) محطات بمقدار (86,1) ك.وات ليصل إجمالى القدرات المركبة فى نطاق محافظة الاسكندرية (1744,4) ك . وات خلال العام المالى 2024/2023.

واشار الفقي الى إنخفاض نسبة الفقد بالشركة خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت 13,741 % مقارنة بالعام المالي السابق 2022/2023 والذي بلغت نسبة الفقد فيه 13,997 % بإنخفاض قدره 0,256% تماشياً مع سياسة الدولة و وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحسين الفقد .

وتابع : تم تكثيف حملات الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بالشركة ،

وكذلك شرطة الكهرباء , حيث أسفر ذلك عن ضبط عدد (356316) مخالفة قيمتها 607,7 مليون جنيه تم تحصيل منها عدد (347015) مخالفة بقيمة 503,0 مليون جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية لباقي الحالات .

وكشف الفقى أن الشركة تمكنت من تحسين معدلات التحصيل لمستحقاتها وخفض المتأخرات بمبلغ قدره 177,8 مليون جنيه , وبلغت نسبة التحصيل لإجمالي قيمة إصدارات الفترة نسبة 101,7 % .

وقال : تيسيراً على العملاء ولتقديم أفضل خدمة بأعلى جودة بلغ إجمالي مراكز الخدمة المطورة تطويراً نموذجياً بالشركة عدد (9) مراكز خدمة ويتم

عمل (Feedback) لآراء المشتركين المتعاملين مع الإدارات التجارية بالشركة لدراسة إقتراحاتهم و مدى رضائهم عن أداء الخدمة.

ولفت الفقى الى انه إستكمالاً لسياسة التطوير والتحديث و في البنية التحتية التكنولوجية المعلومات نجحت الشركة في إستكمال إنشاء مركز البيانات الرئيسي بالديوان العام طبقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية , وإستحداث أكثر من وسيلة للسداد الإليكتروني وتعميم إستخدام أجهزة الـ POS في جميع فروع الشركة الإتفاق مع البنوك على سداد الفاتورة من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو ماكينات ATM وتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية للخدمات الذكية لجميع الخدمات المقدمة لتقديم خدمة أفضل لجمهور المشتركين .

