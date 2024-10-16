وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء 2024

قامت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي هذا السياق قامت الأجهزة المعنية بتنظيم زيارات لـ 3 مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وإهدائهم (هدايا عينية).



كما تم تنظيم احتفالية لـ 40 من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم" وذلك بمقر نادى المنيل لضباط الشرطة، حيث تم استقبالهم والاحتفال بصحبتهم، فضلًا عن اضطلاع الطلبة والطالبات المكفوفين بتقديم فقرات فنية فى إطار عرض مواهبهم وإبراز طاقتهم الفنية فى مجالات (إلقاء الشهر، العزف الموسيقى، الغناء، التمثيل المسرحى".



بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية وإقامة احتفالات لهم بمقار أندية الشرطة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تقديم الدعم والمساندة المعنوية لهم ومشاركتهم احتفالاتهم بتلك المناسبة وتقديم الهدايا العينية لهم.

وفى ضوء تلك المناسبة استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارات لعدد من وفود مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – جمعية المكفوفين المصرية- المركز النموذجى للمكفوفين) بمقر القطاع للمشاركة فى الإحتفال بتلك المناسبة وذلك فى إطار تدعيم جسور الثقة بين جهاز الشرطة والأشخاص ذوى الإعاقة البصرية وتوفير سُبل الإتاحة المُمكنة لهم.

وفى ذات السياق فقد تقرر الموافقة على إستخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إعتبارًا من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات.

هذا وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها.. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

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