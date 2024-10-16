محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير كورنيش أخميم

‏تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش مدينة أخميم بطول 2.9 كم، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ مدير وحدة التنفيذ المحلية، والدكتور طلعت علي، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة عبير الطيب، مدير التنسيق الحضاري بالمحافظة، وعلي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم.

وتفقد المحافظ أعمال رصف طبقة الأسفلت في المسافة من نهاية شارع "السلخانة"، وحتى مسجد "عمر بن الخطاب" بطول 400 متر طولي، كما تفقد أعمال طبقة الأساس بالمشروع، والسور الخرساني، مشددًا على ضرورة اتباع أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن، طبقًا للجدول الزمني المحدد للمشروع، موجهًا بتغطية جميع غرف الصرف الصحي حرصًا على سلامة المواطنين.