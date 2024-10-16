السجن 3 سنوات للمتهم بتهريب المهاجرين من مصر لـ"أوروبا"

الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 04:09 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات للمتهم "عاطف .ع" وغرامة 500 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتهريب المهاجرين من مصر إلى أوروبا بطرق غير مشروعة، وبراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رشدي أبوالنجا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر طارق فتحي كامل وطلعت عبده حسانين.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية بمنطقة النزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4474 لسنة 2024 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1344 لسنة كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين: عاطف.ع، ومحمود. أ، بتهريب بعض المواطنين خارج البلاد عن طرق غير مشروعة، بالتنسيق مع جماعة إجرامية يتم الاتفاق بينهم، ويتم تزوير تصريح جواز السفر، مقابل مبالغ مالية بالسفر إلى إحدى الدول الأوروبية، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على بعض المواطنين خلال استخلاص بعض الأوراق من مطار القاهرة، فأقروا على المتهمين الذين ارتكبوا واقعة تهريب المواطنين بطريقة غير شرعية وتزوير تذاكر سفر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في عام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، هرّبوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة مهاجرين، المجنى عليهم والبالغ عددهم 16 شخصا، من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا، بواسطة قوارب صيد، بالمخالفة للغرض المخصص لها، بغرض الحصول على كسب مادي- مبالغ مالية- حال كونهم جماعة إجرامية منظمة.

وأشارت التحقيقات إلى إن الجريمة ذات طابع عبر وطني، ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم سالفي الذكر وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنهم انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أُسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى دولة إيطاليا، من أجل الحصول على كسب مادي.