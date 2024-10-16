محافظ سوهاج يتابع تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي بالمرحلة الثانية أمام المدينة الطبية، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، والدكتور طلعت علي، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر، مدير عام الطرق، والدكتور إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، والمهندسة عبير الطيب، مدير التنسيق الحضاري بالمحافظة، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج .

تابع المحافظ خلال الجولة البرنامج الزمني لأعمال التجميل والتشجير، وزيادة المسطحات الخضراء، ورصف الطبقة الثانية والتخطيط المروري للكورنيش، موجهًا بتكثيف الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لاستكمال المظهر الجمالي للكورنيش.