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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

دورات تدريبية للطلاب والخريجين بمركز التدريب والاستشارات التربوية بجامعة بني سويف

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بدء عقد الدورات التدريبية للطلاب والخريجين بمركز التدريب والاستشارات التربوية بكلية التربية، وذلك تحت إشراف  الدكتور أسامة محمود قرني عميد كلية، و الدكتور أحمد فكري بهنساوي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع،  والدكتورة هبه مصطفى محمد مدير المركز ومحاضر الدورة.

وأوضح الدكتور منصور أن أولي الدورات التي تم تنفيذها هي دورة "طرق تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الأجنبية"، والتي تهدف إلى تزويد المعلمين والطلاب  بالاستراتيجيات والتقنيات اللازمة لتدريس هذين الموضوعين بفعالية، خاصة في سياقات تعليمية متعددة اللغات،  والتي تهدف أيضاً  إلى تطوير مهارات اللغة و تحسين قدرة الطلاب على استخدام اللغة الأجنبية في سياقات الرياضيات والعلوم.

وأضاف عميد الكلية، أن الدورة تتبع استراتيجيات التعلم النشط، والتعرف على أساليب تعليمية تشجع على المشاركة النشطة والتفكير النقدي و تكييف المحتوى وتعلم كيفية تبسيط المواد المعقدة وجعلها مفهومة للمتعلمين باللغة الأجنبية وتساهم مثل هذه الدورات فى إتاحة الفرص للعمل في المدارس الدولية ومدارس اللغات.

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