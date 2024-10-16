جوميز يسعى لتصحيح مسار الزمالك قبل السفر للإمارات.. والوافدون الجدد كلمة السر 

يبحث البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تصحيح أوضاع الفريق الأبيض قبل السفر إلى الإمارات، لخوض بطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة متجهةً إلى أبو ظبي، غدًا الخميس، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز.

ويترأس بعثة نادى الزمالك التي تسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وذلك بناءً عن تكليف من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب.

ويشارك الزمالك في تلك البطولة، بعد أن مُنح البطاقة الذهبية، التي يمنحها منظمو البطولة لإشراك فريق رابع بجانب كلٍ من الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المصرية.

وشهدت تلك الأيام حالة من التركيز الشديد في تدريبات القلعة البيضاء، بعد النتائج المخيبة للآمال، فى المواجهات الودية التى خاضها الزمالك، لتطبيق بعض الخطط الفنية وتجريب عدد من اللاعبين فى بعض المراكز، وهو ما أكد عليه جوميز.

وديات الزمالك مخيبة للآمال قبل السفر للإمارات

وخاض الزمالك ثلاث وديات أمام بتروجت وإيسترن كومبانى وزد إف سي، والتى انتهت بالهزيمة أمام الفريق البترولى بهدفين لهدف، وأمام زد بثلاثة أهداف لهدفين، وانتهى لقاء إيسترن بالتعادل بهدف لكل فريق.

حرص خلالها المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية بخصوص تنفيذ بعض الجمل، داخل منطقة الجزاء، بجانب الضغط على المدافعين.



واعتمد خلال تلك المباريات، على حث اللاعبين التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ عملية الضغط الجماعي على المنافس، بأشكال مختلفة.

وقدم كل من البولندي كونراد ميشالاك والتونسي حمزة المثلوثي، أداء قويا خلال تلك الوديات، وسجلا هدفى الزمالك فى مواجهة زد، والتى سعى خلالها جوميز لتطبيق بعض القواعد الفنية.

واعتمد جوميز خلال تلك المباريات على بعض العناصر فى كل المراكز، والتى ظهر أيضاً خلالها ناصر منسى بمستوى لائق.

وتكتمل صفوف الزمالك خلال مران غدٍ الخميس، فى المران الختامى قبل السفر إلى الإمارات بانتظام اللاعبين الدوليين بعد المشاركة مع منتخب مصر في مباراة موريتاتنا أمس الثلاثاء، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.



ويعقد جوميز جلسات متواصلة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وجه خلالها التحية على المجهود المبذول من الجميع في الفترة الماضية، وحثهم على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة وجدية، من أجل الفترة المقبلة.



ويسعى جوميز من خلال تلك الجلسات، تهيئة اللاعبين للاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، وأكد على أن هذا الأمر يتطلب العمل بكل قوة وتكاتف من الجميع كما هو معتاد دائماً.

وعلمت «البوابة» من مصادرها، أن جوميز استقر على استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى السوبر المصرى بالإمارات، وهم محمد عاطف، ومهاب ياسر، وسامسون أكينيولا، وسيف فاروق جعفر، وأحمد فتوح، وأحمد رفاعي، لعدة أسباب منها فنية وأخرى إدارية.

ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك، مباراته الأولى أمام نادي بيراميدز في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري، في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.