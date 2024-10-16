ثقافة بني عدي بأسيوط تحتفي بالذكرى الـ51 وتناقش "أكتوبر بين النصر والدرس"

نظم بيت ثقافة بني عدي برئاسة بدر حسن محاضرة تثقيفية للاحتفاء بنصر أكتوبر المجيد بعنوان " أكتوبر بين النصر والدرس" بمقر البيت، جاء ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، التي تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، التي تقدمها من خلال فرع ثقافة أسيوط.

وناقش خلالها الدكتور محمد السماني الجانب البطولي للجيش المصري العظيم في خوض معارك العبور والبناء و الدروس المستفادة آلتي سارت الدولة في نورها على طريق التنمية إلي المستقبل المشرق

ومن جانبها، أشارت وفاء أحمد حسين الواعظة بإدارة الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عن دور المرأة في الحروب عامة و في حرب اكتوبر خاصة.

واختتمت فعاليات الملتقى مقتطفات شعرية للإبداع الأدبي قدمه الشاعر سيد حسن عبد الرحمن ملقياً قصيدة شعرية بعنوان" فارس أكتوبر" والتي نالت إعجاب الجمهور.