عروض فنية مبهرة تسحر جمهور أسيوط في قصر الثقافة

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط عرضاً فنياً مبهرًا قدمته فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

قدمت الفرقة، بقيادة المدرب محمود يحيى، باقة متنوعة من الرقصات التراثية الأصيلة التي تعكس ثراء التراث الشعبي المصري، ومن بينها رقصة العصا والحجالة وغيرها من الرقصات التي نالت إعجاب الجمهور وحصدت تصفيقاً حاراً.

يأتي هذا العرض في إطار سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف إحياء التراث الشعبي والحفاظ عليه ونشره بين الأجيال الجديدة، وتعزيز الوعي بالقيم والتقاليد المصرية الأصيلة.

وأكد القائمون على العرض حرصهم على تقديم عروض فنية ذات جودة عالية تساهم في إثراء الحياة الثقافية في المحافظة، وتلبية رغبات الجمهور في مشاهدة العروض الفنية المتنوعة.