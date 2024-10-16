القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد

فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل جمهورية مصر العربية.

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة

ورصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاط غير معتاد لبعض مراكب الصيد غير المصرح لها بالقرب من ساحل شرم الشيخ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع إحدى الوحدات البحرية لتفتيش مركب الصيد المشتبه به.

وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط 345 لفافة من نبات البانجو المخدر على متن المركب، وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.