تعليم الجيزة ينظم قوافل لمتابعة سير العمل داخل المدارس

تفقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأمل مبروك، مدير عام التعليم العام، ومحمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، اليوم الأربعاء خلال قافلة تعليمية لإدارة الوراق التعليميّة لتحقيق الانضباط بالمدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بمدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – تجريبي – ثانوي عام"، بحضور مجدي غنيم، مدير عام الإدارة.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل داخل الفصول ومرحلة رياض الاطفال والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج ومدى التزام التوجيهات بالمتابعة الفعالة والتقيم للطلاب وطلاب المرحلة الابتدائي لمهارات القراءة والكتابة.

وتوجهت القافلة لمتابعة سير العمل داخل مدارس الإدارة والتي شملت : "فاطمة الزهراء الابتدائية – التحرير الابتدائية – جزيرة محمد الجديدة – جزيرة محمد الإعدادية بنات – العميد محمد فوزي الابتدائية – تامر حمودة الابتدائية – محمد فريد الابتدائية – الشروق الثانوية – الوفاء الإعدادية بنين – الاتحاد الوطني الابتدائية – نور المعارف للتعليم الأساسي - الصفا والمروة للتعليم الأساسي – هدى شعراوي الابتدائية – الإسراء الإعدادية بنين – العلياء الرسمية للغات – طناش للتعليم الأساسي – طناش الابتدائية – الوراق الثانوية – الشيخ عبدالعزيز للتعليم الأساسي".

حيث تفقدوا الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياه وانتظام سير العمل داخل الفصول وتعليق القوائم للطلاب التي لا تتعدى 50 طالب وطالبة حسب تعليمات وزير التربية والتعليم، مؤكدين على أهمية الإشراف اليومي أثناء الدخول والخروج.

وأصدرت وكيل المديرية تعليمات بضرورة إزالة السلبيات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحل المُشكلات التي تعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.