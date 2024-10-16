تعليم الجيزة يعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل

أعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة عن انطلاق امتحانات شهر أكتوبر للمراحل الثلاثة ( ابتدائي - إعدادي – ثانوي)، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 27 أكتوبر حتى يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عدد من التعليمات بخصوص الامتحانات حيث يقوم موجه أول المادة بوضع 3 نماذج لـ امتحانات شهر أكتوبر تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون هناك 3 نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، ويكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وتشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر أكتوبر كاملة.

وأعلنت الوزارة عن التعليمات الصادرة لكل مرحلة تعليمية والتي جاءت كالتالي:

- في امتحانات شهر أكتوبر 2024 يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

- بالنسبة لـ امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي : تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85 %) وأسئلة مقالية بنسبة (15 %) على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.

- بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا، وفي حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في ذات موعد الامتحان.

- طلاب 2 ثانوي المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص - الخدمات) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت (كسر _سرقة _…) فيتم امتحانهم ورقيًا.