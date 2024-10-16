المغرب يستضيف نهائيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المغرب يستضيف نهائيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر المقبل .

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن 8 فرق سوف تتنافس على الفوز باللقب وحصد 400 ألف دولار قيمة الجائزة، حيث يحصل البطل على 400 ألف دولار والوصيف على 250 ألف دولار".

وأوضح أن الفرق المشاركة في البطولة هي صن داونز وأسفار المغربي وإيجلز دي لاميدينا السنغالي وايدو كوينز النيجيري وجامعة ويسترن كيب الجنوب أفريقي وتوت عنخ أمون المصري ونادي البنك التجاري الإثيوبي ومازيمبي الكونغولي.