ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس أجنبية ضبط بحوزتها دولاب مخدرات متنوع في مطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتها تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش في مطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وألقت قوات الأمن بميناء القاهرة الجوى القبض علي سيدة تحمل جنسية احدي الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مطار القاهرة حبس متهمة تحمل جنسية أحدي الدول الاجنبيه حيازتها تامول