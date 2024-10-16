حبس أجنبية ضبط بحوزتها دولاب مخدرات متنوع في مطار القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتها تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش في مطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وألقت قوات الأمن بميناء القاهرة الجوى القبض علي سيدة تحمل جنسية احدي الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.