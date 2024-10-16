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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور أئمة الأوقاف.. «تعزيز الوعي المائي وترشيد استهلاك المياه» ندوة بالبحيرة

ندوة بالبحيرة لتعزيز
ندوة بالبحيرة لتعزيز الوعي المائي وترشيد استهلاك المياه
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عقدت ندوة بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري في دمنهور، وذلك بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، وبحضور 19 من أئمة المساجد التابعين لمديرية أوقاف البحيرة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإقليم، وتماشيًا مع خطة وزارة الموارد المائية والري لتعزيز الوعي المائي والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها،

وركزت الندوة على مناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في مجال محدودية الموارد المائية، وتوجيه الأئمة إلى أهمية نشر الوعي حول هذه القضية المحورية في خطبهم وتوجيهاتهم المجتمعية.

كما تم التأكيد على دور الأئمة في غرس ثقافة الحفاظ على المياه بين المواطنين، بما يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية تجاه الموارد الطبيعية الأساسية.

استهلاك المياه الإدارة المركزية للموارد المائية والري الإدارة المركزية الأزهر الشريف البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الموارد المائية والري الموارد المائية توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه ترشيد استهلاك المياه