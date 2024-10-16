إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة قتل سيدة بحجر بالقناطر الخيرية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بإحالة أوراق عاطل بتهمة قتل سيدة بحجر إثر خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15795 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1580 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "م. ا.ع"، 29 سنة، بدون عمل “عاطل”؛ لأنه في يوم 5 / 12. 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليها مجهولة الهوية.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض أداة "حجر" وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها وخنقها بيديه قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية – المرفق بالأوراق – والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.