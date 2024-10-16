تأجيل مؤتمر "تحديات الأدب في عصر الرقمنة" بأسيوط للأسبوع المقبل

أعلن قصر ثقافة أسيوط، عن تأجيل انعقاد فعاليات المؤتمر الأدبي الذي يحمل عنوان "تحديات الأدب في عصر الرقمنة"، دورة "الشاعر الراحل مصطفى حامد"، ليقام الخميس 24 أكتوبر الحالي بقصر ثقافة أسيوط، بدلًا من الغد.

يذكر أن المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويعقد برئاسة الكاتب حمدي البطران، وأمين عام المؤتمر الشاعر، مدثر الخياط.

ويشهد برنامج المؤتمر، معرضًا لإصدارات هيئة قصور الثقافة وعرضًا فنيًا للتخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني، ويكرم المؤتمر، الكاتب حمدي البطران، والشاعر ياسر النجدي، والكاتب مصطفى البلكي، واسم الشاعر الراحل مصطفى حامد.

وتقام فعاليات الجلسة البحثية الرئيسة تحت عنوان "تحديات الأدب في عصر الرقمنة"، ويديرها الكاتب الدكتور أحمد مصطفى علي وتتناول عدة أبحاث منها "تحديات الإبداع الأدبي في عصر الذكاء الاصطناعى" للباحث الدكتور سعيد أبو ضيف، أستاذ الترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط، "الإبداع والنشر الإلكتروني" للباحثة الدكتورة حنان أبو القاسم، الأستاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط.

وتقام جلسة قراءة نقدية لأعمال الشاعر الراحل مصطفى حامد، يشارك بها الشاعر محمد دسوقي قبيصي، عضو نادي الأدب المركزي بأسيوط، ويديرها الشاعر أنور فتحي، رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة صدفا والغنايم.

كما يشهد أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد أبو شناب، رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة منفلوط، بقاعة الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن، بقصر ثقافة أسيوط، إلى جانب ندوة نقاشية لأدباء أسيوط، يديرها شوقي السباعي.

وتقام جلسة إبداع قصصي، لنخبة من مبدعي القصة والرواية بأسيوط يديرها الكاتب الدكتور ناجح جاد، رئيس نادي أدب ثقافة ديروط، يليها جلسة الشهادة الإبداعية عن الشاعر محمد سعد توفيق ويقدمها الشاعر روماني يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة أبو تيج، إلى جانب عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، وتختتم فعاليات المؤتمر بالتوصيات.

ويقام المؤتمر من خلال فرع ثقافة أسيوط، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع.