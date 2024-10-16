الليلة.. عرض فيلم "إيلات" على الوثائقية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

تعرض قناة الوثائقية اليوم فيلم "إيلات" الذي يوثق إغراق المدمرة الإسرائيلية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، في تمام الساعة 10 مساءً.

قناة الوثائقية تطرح البرومو التشويقي لفيلم "إيلات"

وطرحت قناة الوثائقية البرومو التشويقي لفيلم "إيلات" عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" قائلة: "عمليات داخل البحر كسرت غرور العدو في سنوات الاستنزاف، انتظروا العرض الأول للفيلم الوثائقي إيلات، الليلة، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية".

تدور أحداث فيلم "إيلات" حول إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" التي ساهمت في تغيير الكثير من العمليات الاستراتيجيات العسكرية، كما يكشف عن اعترافات قادة العدو وجنوده الناجين، كما يوثق العمليات التي نفذتها القوات البحرية المصرية ضد العدو الإسرائيلي على مسرح عمليات البحر الأبيض المتوسط، ومسرح عمليات البحر الأحمر، خلال سنوات حرب الاستنزاف الثلاث.

ويسلط فيلم "إيلات" الضوء على شهادات من بعض أبطال الجيش المصري الحقيقيين الذين شاركوا في الإغارات على ميناء "إيلات" الإسرائيلي، ويرصد ردود الفعل الداخلية في إسرائيل تجاه تلك العمليات، وحجم الخسائر.