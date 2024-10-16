ضمن "بداية".. مستشفى الرمد بأسيوط يقدم خدمات جراحية لكبار السن وذوي الهمم

قام مستشفى الرمد بأسيوط بتقديم خدمات جراحية مجانية لعمليات المياه البيضاء لكبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل هذه الفئات وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، حيث يتم تحويل الحالات المستحقة للعمليات إلى عيادة خاصة مجهزة لهذا الغرض.

ويتولى فريق خدمة المواطنين بالتنسيق مع إدارة المستشفى مهمة مساعدة المرضى في استكمال الإجراءات اللازمة لإجراء العمليات بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على أهمية هذه المبادرة الرئاسية في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بمستشفى الرمد لتقديم هذه الخدمات المتميزة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كرستين تادرس، مدير مستشفى الرمد، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأشارت الدكتورة شيماء جمال، نائب مدير مستشفى الرمد، إلى أن الفريق الطبي يعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإجراء العمليات بنجاح، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى بعد العملية.