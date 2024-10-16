أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، محمد موسى، لحضور افتتاح المؤتمر الأدبي الثالث والعشرين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بعنوان "الأجناس الأدبية وآليات التلقي – أدب الإقليم نموذجًا"، دورة الشاعر الراحل مصطفى عبد المجيد سليم، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة علي مدار يومين، والمقام تحت رعاية الدكتور أحمد فواد هنـُّو، وزير الثقافة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

جاء ذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة، وأحمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وربيع الحسانين، مدير ثقافة المنوفية، والشاعر جابر بسيوني، رئيس المؤتمر، والشاعر حمدي فرحات، أمين عام المؤتمر، وعدد من الأدباء والشعراء والمبدعين.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه الكلمات الإفتتاحية، ويضم المؤتمر مناقشة عدد من الأبحاث، منها تداخل الأجناس الأدبية وآليات التلقي، ومراعاة التلقي في الغرض الشعري، العامية المصرية بين الأحكام وحرية التعبير ومستويات التلقي، والأدب الشعبي البدوي وآليات التلقي، والتداخل النصي في القصة القصيرة، والمسرح في أدب الإقليم بالإضافة إلى إقامة ورشة وأمسيات شعرية.

وأعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية عن سعادته بإستضافة المؤتمر الأدبي الثالث والعشرين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي على أرض المنوفية، بلد العلم والعلماء، تلك المحافظة التي أنجبت الكثير من الأدباء والشعراء والمبدعين، ما جعلها عاصمة ومنارة الثقافة في الدلتا، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتلك المؤتمر الأدبي للخروج بالتوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كافة النواحي الثقافية والأدبية والفنية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وفي نهاية الحفل تم إهداء درع الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظ المنوفية تسلمه عنه نائبه، وكذا إهداء عدد من الأدباء والشعراء درع الهيئة.

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