نجاح عملية تغيير الصمام الأورطي لمريض باستخدام القسطرة بمستشفى العاصمة الإدارية.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، في إجراء عملية دقيقة لعلاج ضيق الصمام الأورطي، باستخدام تقنية القسطرة (TAVI) لمريض يبلغ من العمر 75 عامًا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى العاصمة الإدارية استقبلت المريض وهو يعاني من آلام حادة في الصدر، وضيق في التنفس، بالإضافة إلى نوبات إغماء متكررة.

تم فحص الحالة من قبل استشاريي لجنة القلب، تحت إشراف الدكتور حازم خميس، رئيس قسم القلب والقسطرة، وتبين أن المريض يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، وهو ما يتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا لإجراء عملية تغيير الصمام بواسطة القسطرة (TAVI).

وفي خطوة سريعة للتدخل الطبي، تم إدخال المريض إلى وحدة قسطرة القلب في المستشفى، حيث أُجريت العملية بنجاح، وقاد العملية فريق طبي من الخبراء المتخصصين في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، ما يعكس كفاءة وتطور الخدمات الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية، إلى جانب الدعم الذي قدمته الفرق الطبية المعاونة لضمان نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد.

يذكر أن تقنية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) تُعد خيارًا آمنًا وفعالًا، خاصةً للحالات التي يصعب فيها إجراء الجراحة التقليدية، وهو ما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، كما أن وحدة القسطرة القلبية في مستشفى العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وتعمل على تقديم جميع الخدمات العلاجية والطارئة على مدار الساعة، لتلبية احتياجات المرضى بأعلى معايير الجودة.

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