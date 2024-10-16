تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين الاجانب، ليسجل في الختام 2.176 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 30,545.11 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 13,256.94 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.08% ليغلق عند 37,893.92 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 3,185.59 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 3.04%، ليغلق عند مستوى 7,569.6 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.34%، ليغلق عند مستوى 10,856.48 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.33%، ليغلق عند مستوى 6,427.52 نقطة .

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 195.7 مليون جنيه، و 58.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 254.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 5.1 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 899.8 مليون سهم، من 144.2 ألف صفقة منفذة.