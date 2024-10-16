قريبا .. صدور "سكولا" للروائي محمد حسين أبو زيد

تصدر قريبا رواية “سكولا” للروائي محمد حسين أبو زيد عن دار ريشة للنشر والتوزيع

وتعتبر الرواية ديستوبيا واقعيّة، ورواية أجيال بحق، أرضيتها التاريخيّة هي فترة شديدة التغيير والتغير حيث تقلّب حكم مصر بين ستة أيادي خلال 30 عاما فحسب من عمر مصر ما بين؛ ملكيّة، اشتراكية، رأسمالية، وأخيرا ديموقراطية.

تضم الرواية بين ضفتيها وحشاها جيلين من الأبطال، يمثلون أطياف وطوائف الشعب، يتصارعون على كل شيء ليس فحسب الكراسي والقيادة.

على الرغم من تعدد الشخصيات، إلا أن لكل شخصية ملامح واضحة وصريحة ومستقلة تميزه عن سائر الشخصيات، أحداثها التاريخية معروفة ولكن دوما ما يخدعنا الكاتب بتويستات بمنحنى كل شخصية، لا تتنوع الأزمنة بل أماكن حدوث الرواية من أسيوط، للاسكندرية، للقاهرة باحياؤها المختلفة، لنيويورك، للندن وغيرها.

الرواية شيقة، سريعة، وتتناول قضايا لم يتم تناولها في الأدب العربي من قبل.

معني ومغزى سكولا

سكولا هي المدرسة؛ حيث نقضي فيها حوالي ثلث عمرنا وتدور فيها وحولها ثلثي أحداث الرواية، تتواتر كلمه مدرسة بين اللغات اللاتينيّة والأنجلوسكسونيّة بنفس النطق تقريبًا؛ فبالإيطالية والبرتغالية تنطق (سكولا) وبالإسبانيّة تنطق اسكويلا وبالألمانية شولا وبالانجليزية سكول وبالفرنسيه ايكول كأنما حصل اتفاق ضمني بين اللهجات واللغات على هذه الكلمة بعيدا عن التشابه اللفظي فهناك تشابه مادي ومعنوي مادي ومعنوي بين الحياة بوجه عام من صراعات وتنافس وامتحان وتغيرات وتقلبات وبين المدرسة.

محمد حسين أبو زيد هو روائي، ومترجم، وصانع محتوي على اليوتيوب، وعضو عامل باتحاد كتاب مصر، صدرت له روايتان رواية 19 ورواية I, COVID والمنشور على منصة كيندل، أمازون خريج كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية، وحصل على ماجستير علوم الإدارية من كلية جيه ماك روبنسون جامعة جورجيا أطلانطا، الولايات المتحدة الأمريكية.