محافظ أسيوط يوجه باستمرار أعمال تطهير الترع والمصارف بمركز ساحل سليم

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بإستمرار أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بالقرى والنجوع على مستوى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار الأمراض فضلًا عن وصول المياة لنهايات الترع.

ولفت إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة ومن بينها سرعة التعامل مع المخلفات والقمامة بالترع مشيراً إلى العمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قد قامت بأعمال تطهير الترعة الفاروقية من الحشائش والأعشاب والقمامة بكافة أنواعها ورفع المخلفات أمام كوبري مدخل ساحل سليم بالتنسيق مع هندسة الصرف بالبداري وذلك بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركز ( لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية) وذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.