رئيس مركز أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي الطلبات

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتسهيل العمل في إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم، وذلك لتشجيعهم على إستكمال الإجراءات وتشجيع الآخرين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأشار إلى أهمية نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد تفقد المركز التكنولوجي للاطمئنان على مدى إستقبال طلبات التصالح المختلفة بمقر المركز ومناقشة المواطنين في المشكلات التي قد تواجههم والتوجيه بالتسهيل على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لتبسيط إجراءات التصالح وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح ومدى تقديم الخدمات في تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم إستكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح ورفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام.

ويذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب – تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906).