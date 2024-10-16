ضبط 2 طن ردة بدون فواتير وغلق مخبز وتحرير 211 محضرا بأسيوط

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع وتكثيفها للتصدي لمحتكري السلع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين منها مؤكداً أن المحافظة تسير وفق خطة محددة لحماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المضاربة في سعرها لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة شنت عدة حملات على المخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتمكنت من تحرير 211 مخالفة تموينية متنوعة حيث تم ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن ردة بدون فواتير وضبط ٧ شكاير دقيق بلدي مدعم داخل مطحن مواني فضلاً عن سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم تحرير ٨ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات بوتاجاز و٧ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلى تحرير عدد ١٨٥ محضرا للمخابز البلدية.

وتم غلق مخبز لمدة شهر وذلك لانتاجه خبز بلدى ناقص الوزن بأزيد من ٢٠ جرام فى الرغيف الواحد وتحرير محاضر تصرف للمخابز ١٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم وكذا تحرير محاضر أخرى مابين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.