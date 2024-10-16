وزير الإسكان يطمئن على موقف تشغيل التوربينات بـ"جوليوس نيريري" الكهرومائية بتنزانيا

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجى بتنزانيا، حيث اطمأن على موقف تركيب وتشغيل التوربينات بالمشروع، ويرافقه في جولته السفير شريف إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن مصطفى، نائب رئيس الشركة، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، وعدد من مسئولى الشركتين.

وأوضح مسئولو التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب - السويدى إليكتريك"، المنفذ للمشروع، أنه تم تركيب وتشغيل التوربينات أرقام (6 - 7 - 8 - 9)، وتم تشغيلها بنجاح، وهي الآن تسهم في تعزيز الشبكة الوطنية للطاقة في دولة تنزانيا، ويجري حالياً استكمال وإنهاء أعمال التركيبات الكهروميكانيكية لباقي التوربينات تمهيداً للانتهاء من المشروع.

وأضاف مسئولو التحالف المصرى، أنه تم الانتهاء من أعمال السد الرئيسي والسدود الفرعية، والتي كان لها دور كبير في تجنيب تنزانيا خسائر بشرية ومادية نتيجة الفيضانات غير المسبوقة التي حدثت بداية العام الحالي، بجانب أعمال المأخذ وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات، والكوبرى الدائم، والطرق المؤقتة والدائمة، ومحطة ربط الكهرباء، ومعسكر إقامة طاقم التشغيل للعميل والمقاول.