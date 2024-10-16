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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لسير العمل بمشروع كوبري الشاملة

جانب من متابعة السكرتير
جانب من متابعة السكرتير العام المساعد كوبري الشاملة
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تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية، وذلك في حضور على يوسف رئيس المدينة، رامي رجب مدير التخيطط العمراني، محمد عشري مهندس المشروع  ومسوؤلى الطرق والكباري والري  والسكة الحديد.

حيث ناقش السكرتير العام المساعد مع القائمين على المشروع، مستجدات وسير الأعمال، وتضمنت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ الخوازيق اللازمة بشارع صلاح سالم، وفيما تتواصل أعمال صب القواعد الخرسانية، فيما تم الانتهاء من تنفيذ بعض الخوازيق في الجانب الشرقي لترعة الإبراهيمية، أمام مديريتي الطرق والصحة، مع الإعداد للبدء في تنفيذ القواعد داخل منطقة المشتل.

كما أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل بدأت بالمرحلة الأولى في المسافة من نزلة صلاح سالم بداية من دوران العبور وحتى نهاية حديقة الحيوان في الجانب الغربي من الإبراهيمية، وكذا المسافة من أمام مديرية الصحة وحتى المشتل شرق الترعة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع وتيرة العمل بالمشروع ، الذي يتم تنفيذه ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

السكرتير العام المساعد تواصل أعمال كوبري الشامله متابعة سير العمل إنشاء كوبرى المرحلة الأولى السيولة المرورية