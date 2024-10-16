محافظ القاهرة: نحرص على تطوير المنطقة الخديوية والحفاظ عليها

أجري الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وعدد من قيادات المحافظة والجهاز.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة، حرص المحافظة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية والحفاظ عليها، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.

ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.